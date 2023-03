Guddoomiyaha Xisbiga Wadani ee Somaliland oo si kulul uga hadlay Dagaalka Laascaano

Cirro oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa uu sheegay in dhiiga Laascaanood ku daadanaya uusan aheyd maaha wax la aqbali karo, isagoona ku baaqay in si deg-deg ah loo joojiyo dagaalka khasaaraha badan dhaliyey ee halkaas ka dhacay.

