Guddiga ka hortagga Burcad badeedda ee xeebaha Somalia oo la kala dirayo + sababta

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay doonayso in xiligaan meesha laga saaro Guddiga xiriirka ka hortagga Burcad badeedda xeebaha Soomaaliya, kuwaasi oo in muddo ah ka shaqeynayay ka hortagga Burcad badeedda.

Safiirka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Abuukar Baalle ayaa sheegay in saddexdii sanno ee lasoo dhaafay aysan jirin Arrimo waaweyn oo ka dhacay xeebaha dalka oo ay sameeyeen Burcad badeedda, isla markaana xitaas sanadkii ugu dambeeyay uusan jirin isku day ay bucadda sameeysay.

Safiir Abuukar Baalle oo la hadlay BBC-da ayaa u sheegay in muhiim ay tahay in xiligaan la kala diro Guddiga xiriirka ka hortagga Burcad badeedda, ayna Golaha Ammaanka QM ka Codsadeen in la kala diro Guddigaas, sidoo kalena ay xooga saari doonaan meelo kale.

Sidoo kale Safiirka ayaa tilmaamay in dowladda ay xooga saari doonto sidii looga hortegi lahaa Maraakiibta sida sharci darrada uga kalluumeysata xeebaha Soomaaliya, joojinta waxyaabaha wasaqda ah ee lagu daadiyo xeebaha dalka iyo dembiyada ka dhaca.

Isaga oo sii hadlaayay Safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay ayuu sheegay in dhaqaalo badan uu ku baxay muddadii uu shaqeynayay Guddiga ka hortagga Burcad badeedda xeebaha, lacagtaas oo lagu qabtay arrimo kala duwan.

Ugu dambeyn Safiir Abuukar Baalle ayaa xusay in Dowladda Soomaaliya ay ku filan tahay dembiyada ka dhaca xeebaha dalka, wuxuuna Beesha Caalamka ugu baaqay in dowladda kala shaqeeyaan sidii loo saameyn lahaa Ciidanka Qaranka ee ilaaliya xeebaha dalka Soomaaliya.