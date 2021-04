Duqa Muqdisho oo xariga ka jaray dib u dhiska garoonka Qoob-dooro ee Kaaraan

Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa maanta xariga ka jaray garoonka kubadda cagta Qoob-dooro degmada Karaan ee gobolka Banaadir.

Cumar Filish ayaa sheegay in dib u dhiska garoonkan ay iska kaashadeen maamulka gobolka Banaadir iyo hey’adda TISPLUS, isagoo xusay in garoonka uu hadda diyaar u yahay inkastoo dayactirka wajigii koowaad la soo gabagabeeyay.

Waxaa uu sheegay in garoonka uu u baahan yahay in lagu goglo cawska macmalka ah iyo nalalka waa weyn si habeenkii loogu ciyaaro.

Guddoomiyaha ayaa sidoo kale, tilmaamay garoonka Qoob-dooro uu kamid yahay garoomada ciyaaraha ee ugu waa weyn caasimadda Muqdisho isla markaana dhalinyaro badan soo saaray.