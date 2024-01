Dowladda Somalia oo si kulul kaga hadashay Wariyeyaal lagu Xiray Hargeysa

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay tallaabooyinka gurracan ee maamulka Somaliland uu isugu dayayo in uu ku af qabto warbaahinta iyo dadweynaha gobollada waqooyi ee dalka, kuwaasi oo ka dhiidhinaya Is-afgaradka sharci daradda ah ee xadgudubka ku ah gobonimada iyo sharafta dadka Soomaaliyeed ee ku aaddanaa heshiiskii badda ee Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed.

Dowladda Soomaaliya ayaa Hay’adaha amniga ee maamulka Somaliland waxaa ay uga baaqday in ay ka waantoobaan u hiilinta iyo garab siinta is afgaradka sharci daradda ah iyo damaca Itoobiya ku doonayso in ay ku qaadato dhul iyo bad Soomaaliyeed taas oo qatar ku ah mustaqbalka iyo karaamada dadka gobollada waqooyi ku nool iyo guud ahaan umadnimada shacabka Soomaaliyeed.

Dowladda Soomaaliya ayaa si buuxda u bogaadisay uguna mahad celinasay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka gobollada waqooyi oo sida lagu yaqaanay meel adag iska taagay, iskana diiday damaca gurracan ee Itoobiya ku doonayso in ay ku qaadato qeyb ka mid ah badda iyo dhulka Soomaaliya.

