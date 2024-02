Dowladda Somalia oo shaacisay inay sanadkaan soo saareyso Shidaalkii ugu horeeyay

Cabdirisaaq Cumar Maxamed, oo ah Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdnta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in gudaha Soomaaliya laga soo saari doono dabayaaqada sanadkaan shilkii ugu horeeyay ee laga qodo.

Wasiir Cabdirisaaq Cumar oo la hadlayay Idaacadda BBC-da ayaa u sheegay in marxaladii ugu danbeysay ay haatan marayaan dadaallada lagu doonayo in lagu soo saaro khayraadka shidaalka ceegaaga Soomaaliya, kadibna loo diri doono tijaabo baaritaan.

Wuxuu intaas kusii daray Wasiirka Batroolka iyo Macdnta Xukuumadda in qorshuhu yahay in saddexda bilood ee ugu dambeysa sannadkan 2024 lagu wado in ceelkii shidaal ee ugu horreeyey laga bajiyo gudaha dalka.

Khubaro ka socota Hay’adda Batroolka Soomaaliya ayaa dhawaan waxa ay booqasho ku tageen deegaanno ka tirsan Maamulka Galmudug, gaar ahaan degmada Hobyo, halkaas oo ay maamulka iyo dadka deegaanka kala hadleen saamaynta dhinaca deegaanka ee ay yeelan karto shidaal soo saaristu.

Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa nasiib u yeelatay in ay noqoto meesha ugu horreysa ee shidaalka laga qodi doono, waxaana degmada Hobyo oo qorshuhu yahay in xeebaheeda hawsha laga billaabo dhawaan booqday khubaro ka socotay Hay’adda Betroolka Qaranka oo halkaas kulamo kula yeeshay dadka deegaanka.

