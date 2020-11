Ciidanka ammaanka Galmudug oo gacanta ku dhigay Qarax iyo qofkii watay

Ciidamada Nabad Sugidda Galmudug iyo kuwa ammaanka Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta maamulka Galmudug ayaa Fashiliyay Qarax Miino, sida ay warbaahinta usoo Bandhigeen laaamaha ammaanka Galmudug.

Ciidanka oo howlgallo Sameeyay ayaa la sheeegay in ay gacanta ku dhigeen Qarax iyo qafkii watay, kaasi oo la sheegay in uu doonayay in gudaha magaaalada Dhuusamareeb uu ka fuliyo Qaraxa, waxaana laamaha ammaanka Galmudug ay sheegeen in qaraxu uu ahaa mid qorsheysan oo laga soo shaqeeyay sida ay warbaahinta u sheegeen.

Ciidamada Nabad Sugida Galmudug gaar ahaan kuwa Ka Howlgala Caasimadda Galmudug ee Dhusamareeb waxaa ay sheegen in soo qabashada iyo helidda xogta qaraxa ay ka caawiyeen dadka degaanka.

Waxaa ay ku eedeyeen in ay soo abaabuleen Qaraxa Dagaalamayaasha Al-shabaab, inkastoo aysan Al-shabaab ka hadlin, haddana laamaha ammaanka Galmudug waxaa ay sheegeen in iyagu soo qarsheeyeen, ayna doonayeen in ay degaaanada Galmudug ka fuliyaan gaar ahaan caasimadda maamulkaasi ee Dhuusamareeb.

Ciidanka amaanka Maamulka Galmudug ayaa inta badan waxaa ay sameeyaan howlgallo, waxaana ay gacanta kusoo dhigaan shaqsiyaad iyo waxyaabaah qarxa, iyadoo ay xusid mudan tahay in Magaalooyinka Maamulkaasi ay ka dhacan Qaraxyo khasaaro kala duwan dhaliyay.