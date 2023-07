Baarlamaanka Jaamacadda Carabta oo war kasoo saaray Qaraxii lagu bur-buriyay Masaajidkii Daaru Nimca

Baarlamaanka Jaamacadda Carabta ayaa cambaareeyay qaraxii ay dagaalamaayasha Al-Shabaab la beegsadeen Masjid ku yaalla deegaanka Daaru Nicma ee Gobolka Shabeelaha dhexe.

Jaamacadda Carabta o qoraal kasoo saartay arrintaasi ayaa cambaaraysay, waxaana ay falkaasi ku tilmaantay dembi.

Baarlamaanka Carabta ayaa carabka ku adkeeyay in ay lagama maarmaan tahay in la mideeyo dhammaan dedaallada ay dunida Carabta kula dagaallamayso waxa ay ugu yeeraan Arga-gixisada, waxaana intaasi ay ku daren in dagaalku noqdo mid heer gobol iyo mid caalami ah.

Baarlamaanka Carabta ayaa mar kale sheegay in Soomaaliya ay si buuxda uga garab siinayaan dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab.

Share this: Twitter

Facebook