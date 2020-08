Abuukar Baalle” Dowladdu cid kasta waa ay la hadlaysaa, laakiin u dulqaadanmayso qaswadayaasha”

Ergeyga Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobey Abuukar BAaalle ayaa si weyn u difaacay dowladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo.

Abuukar Baalle oo khudbad laga siiyay shirka Golaha ammaanka QM ee maanta loogaga hadlayay xaaaladda siyasadeed ee Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in farmaajo uu dadaal iyo waqti badan uu ku bixinayo sidii dalka ay uga dhici laheyd doorasho qof iyo cod, iasagoo sidoo kale sheegay in Madaxweynuhu doonayo in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu codkiisa dhiibto, qofk uu doonayana uu doorto.

Waxaa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu u taagan yahay ilaalinta dumoqraadiyadda, waxaana uu sheegay in shirka Dhuusamareeb ee uu hadda joogo Farmaajo uu yahay dadaal uu doonayo in la isku fahmo oo go’aanno wax tar u leh bulshada Soomaaliyeed ay kasoo baxaan shirka, balse waxaa uu intaas ku daray in shirka ay jiraan dad doonaya in ay shirkaas fashiliyaan oo sida uu sheegay dhibaato ku ah in heshiis la gaaro.

Waxaa uu sheegay Abuukar Balle in dowladda Soomaaliya ee uu hoggaanka u hayo Farmaajo ay raadinayso heshiis guud, waxaa uu sheegay in aysan u dulqaadan doonin kuwa uu ku sheegay qas-wadayaal, oo xiligan dhibato ku haayo horay u socodka siyaasadda Soomaaliya.

Shirka maanta ay yeesheen Golaha ammaanka QM ayaa waxaa si weyn loogu faaqaidauy xaaladaha siyaasadeed ee Soomnaaliya, gaar ahaan doorashooyinka soo aaddan iyo shirka Dhuusamareeb3 oo ilaa iyo hadda aan la shaacin waqtiga saxda ah ee uu billaaban doono.