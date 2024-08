Saacadaha soo socda,meydka hoggaamiyihii Xamaas, Ismaaciil Haniyeh, ayaa laga soo qaadi doonaa magaalada Tehran ee caasimadda Iran. Salaadda janaasadda ayaa horay loogu tukaday magaaladaas, iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay. Hawada Tehran ayaa la xiray si loo hubiyo nabadgelyada munaasabadda waxana jaanaasada kasoo qayb galay kumanaan Muslimiina.

Meydka Ismaaciil Haniyeh waxaa la geyn doonaa magaalada Doha ee caasimadda Qatar. Waxaa la qorsheeyay in jimcaha berri ah ay ka dhacdo munaasabadda aaska oo lagu qabanayo Doha. Aaska Haniyah ayaa waxaa la filayaa inay ka qeybgalaan hoggaamiyayaasha sare ee Islaamka.

Xiritaanka hawada Tehran iyo tallaabooyinka kale ee amniga ayaa muujinaya sida ay muhiim u tahay in la hubiyo in meydka si nabadgelyo leh loogu qaado Doha. Iran iyo Qatar ayaa labaduba doonaya in ay sugaan amniga intii karaankooda ah, iyadoo la tixgelinayo xaaladda kacsan ee gobolka iyo khatarta suurtagalka ah.

Intaas wixii ka danbeeya waxaa la filayaa,in ay talaabo adag qaadaan Golaha kacaanka Iran,weeraro culusna ku qaadan gumaystaha Yahuuda.

Iraan ,marar kala duwan waxa ay ku hanjabtay in ay ka aargoosan donta Israa’iil oo ka dilay hogaamiyeyaal sar sare,balse ilaa hada ma ay qaadin wax talaabo ah.