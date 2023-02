𝗥𝗮’𝗶𝗶𝘀𝘂𝗹 𝗪𝗮𝘀𝗮𝗮𝗿𝗲 𝗫𝗮𝗺𝘀𝗲 𝗼𝗼 𝗠𝗶𝗱𝗼𝘄𝗴𝗮 𝗬𝘂𝗿𝘂𝗯 𝗸𝗮𝗹𝗮 𝗵𝗮𝗱𝗹𝗮𝘆 𝘁𝗮𝗮𝗴𝗲𝗲𝗿𝗶𝗱𝗱𝗮 𝗾𝗼𝗿𝘀𝗵𝗮𝗵𝗮 𝘅𝗮𝘀𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝘁𝗮

Danjiraha Midawga Yurub Ms Tiina Intelmann ayaa la wadaagtay Raโ€™iisul Wasaaraha in Midowga Yurub uu sii wadi doono barnaamijyada horumarinta ee uu ka taageero Soomaaliya, iyadoo sheegtay in xilligan Midowga Yurub kaalin wayn ka qaadan doono barnaamijka xasilinta deegaannada laga saaray Alshabaab.

