Xildhibaan Fiqi oo Su’aalo dhowr ah ka keenay Qoraalkii NISA ee Qaraxii Muqdisho

Xildhibaan Ahmed Macalin Fiqi oo kamid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay Qoraalkii kasoo baxay Hay’adda Nabadsugida ee NISA, kaasi oo Qaraxii Sabtida ka dhacay Magaalada Muqdisho lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay Dal Shisheeye oo la shaacin.

Xildhibaan Fiqi ayaa Qoraalka kasoo baxay NISA ka keenay Su’aallo dhowr ah, isagoona sheegay In ay siyaasadaysan tahey, loolankii dawladaha qaarkood ka dhexeeya.

War qoraal ah oo Boggiisa Facebook uu kusoo qoray Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayuu uga hadlay Qoraalkii NISA, kaasi oo qoran sidan:

Warqadda hey’adda NISA ee la yaabku ka muuqdo waxaa iiga soo baxey:

In ay siyaasadaysan tahey, loolankii dawladaha qaarkood ka dhexeeyayna dhiigga masaakiinta Soomaalida la rabo in ay isaga aarsadaan, ayadoo soo dhexmaraya hey’adda nabadsugidda. Shabaab In loo cudurdaarayo, lagana leexinayo eedda xasuuqii dhacay. In ciidamada Amniga iyo shacabka Soomaaliyeed cadowgii aragagixada ahaa ee ay ka aargoosan lahaayeen laga weecinayo mid aan ahayna loo tilmaamayo. In dawladdu ay iska leexiso In alshabaab ka awood batey, sidaas awgeedna meel kale iyo dawlado shisheeye dusha laga saaro.

Waxaa isweydiin mudan haddii NISA sidaan degdegta ah ay wax ku ogaan karto maxey uga hortagi waayeen inta aan dadka la xasuuqin!

Hey’adda NISA waxey sheegtay In ay hey’adaha sirdoonka caalamka qaarkood ay baaritaanka la kaashan doonto, waxaa looga baahan yahay in banaanka ay soo dhigaan hey’adahaas ay sheegeen?! Si loo ogaado In baaritaankaasi siyaasadaysan yahay iyo In kale.

Kooxaha waxa uu ugu yeeray argagixisada ama cid kasta oo ku soo hoos-gabata ayaga iyo kuwa marin habaabinta umadda ku samaynaya nooma kala duwana, waxaan dalbanaynaa In baaritaan madax banaan lagu sameeyo dhacdadii xasuuqa Ex-Kontorool Afgooye iyo habdhaqankan cusub ee madaxda NISA ay la soo baxeen oo muujinaya In NISA lafteedu ay ajnabi gacanta u gashay iyo In kale!? Lana Shaaciyo cidda baaritaankaas ka qeybgalaya.