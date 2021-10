Sheikh Maxamed Shaakir “Dagaal diyaar uma nihin, waxaan ilaalinaynaa danta shacabka”

Hoggaanka Ahlu-sunna ayaa war kasoo saaray xaaladaha ka taagan Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya, sidoo kale waxaa ay ka jawaabeen Ahlu-Sunna baaqii kasoo yeeray Culimada Soomaaliyeed iyo kan Odayaasha dhaqanka.

Sheikh Maxamed Shaakir hoggaamiyaha ASWJ ayaa shir-jaraa’id oo uu qabtay waxaa uu faah faahin kaga bixiyay dhinacyo dhowr ah oo ku aaddan baaaqyada is xig-xigay ee kasoo yeerayay qaybaha kaal duwan ee bulshada.

Waxaa uu sheegay uu sheegay in Dowladda Soomaaliya iyo Galmudug ay isku kaashadeen dhibaateynta shacabka Galmudug, isagoo intaas ku daray in Ciidanka qaranak laga weeciyay u jeedkii ahaa “la dagaalanka Al-shabaab” taa beddalkeedana loo diyaariyay in ay weeraraan degaanada ay ASWJ ka joogaan Galgaduud.

Waxaa uu ka digay in Ciidanka qaybahooda kala duwan loo adeegsado dana gaar ah, isagoo sidoo kale intaa ku daray in aan la barakicin shacabka Gobolkaasi ku nool, oo uu sheegay in dagaal iyo qax aysan u baahnayn.