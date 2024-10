Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamse Cabdi Barre, ayaa xalay hadal u jeediyey shacabka Soomaaliyeed isagoo ka warramay waxyaabihii muhiimka ahaa ee ka soo baxay Shirka Madasha Golaha Wadatashiga Qaran oo ka socda magaalada Muqdisho. Ra’iisul Wasaaraha ayaa si cad u faahfaahiyey halka uu marayo shirka iyo ajandayaasha culus ee looga hadlayo, kuwaas oo salka ku haya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, arrimaha dhaqaalaha, iyo doorashooyinka soo socda ee dalka.

Xamse Barre ayaa carrabka ku adkeeyey in shirka uu weli socdo, isagoo ku tilmaamay mid furan oo horumar laga gaaray arrimo muhiim ah oo saameyn ku leh mustaqbalka dalka. Wuxuu sheegay in ay jiraan ajandayaal culus oo miiska saaran, kuwaas oo la isku waafaqay in laga doodo si loo gaaro isfaham buuxa. Ajandayaasha waxaa ugu weynaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo la rabo in si wadajir ah loogu dhameeyo, horumarinta dhaqaalaha dalka, iyo habka doorashooyinka mustaqbalka oo u baahan in la xoojiyo, si loo helo hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah.

Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu sidoo kale beeniyey wararka sheegayay fashilka shirka kadib markii Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), uu ka baxay shirka isagoo ka soo horjeeday qaar ka mid ah qodobada miiska saaran. Warar aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in Axmed Madoobe iyo madaxda federaalka isku mari waayeen arrimo ku saabsan hannaanka doorashooyinka iyo muddo-kordhinta, taas oo keentay in Axmed Madoobe uu ka huleelo kulanka.

Si kastaba ha ahaatee, Xamse Barre ayaa carrabka ku adkeeyay in shirka uu weli socdo, isla markaana laga sugayo war-murtiyeed rasmi ah maalmaha soo socda, taasoo caddeynaysa in wadaxaajoodka uusan weli dhammaan. Hadalka Ra’iisul Wasaaraha ayaa muujinaya rajada laga qabo in xal rasmi ah laga gaaro qodobada taagan, si dalka loo siiyo hoggaan mideysan oo ku hogaamiya dhabbaha horumarka iyo amniga.

Shirka Golaha Wadatashiga Qaran oo lagu tilmaamay mid muhiim ah, ayaa weli u muuqda mid rajadiisu ay khilaafyo hareeyeen, waxaana taagan caqabado siyaasadeed oo mararka qaar curyaamiya hannaanka wada-hadalka.