RW Rooble oo baaq u diray shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta

Rai’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlayay Munaasabadda lagu soo xirayo shirka Wadatashiga qaran ayaa ka hadlay arrimo dhoowr ah oo ku aaddan waxyaabaha madaxdu ka wada hadleen iyo sidoo kale sida loo xaliyay khilaafkii taagnaa.

waxaa uu sheegay in heshiis laga gaaray waxyaabihii qodobadii lagu kala duwanaa oo ay ugu horreyso arrinta Gobolka Gedo, waxaana intaas uu ku daray in dhammaan qodobadii ugu muhiimsanaa la isku racay heshiisna la gaaray.

Ra’iisul wasaaraha ayaa u mahadceliyay Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolkani Banaaadir, iyo dhammaan dhinacyadii ak qayb qaatay shirka.

Maxamed Xuseen Rooble ayaa ballan qaaday in ay xukuumaddiisa ka go’an tahay in heshiiskaan ay dhaqan galin doonto, sida ugu dhaqsiyaha badan, waxaana sidoo kale uu intaas ku daray in bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan shacabku sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen hirgalinta doorashooyinka.