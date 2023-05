Ruushka oo Amray in la soo xiro Dacwad-oogaha Guud ee Maxkamadda ICC

Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Ruushka ayaa waxay jimcihii shalay soo saartay waaran ama Amar soo-qabasho (an arrest warrant) oo lagu soo xirayo Kariim Asad Ahmed Khan oo haatan ah Dacwad-Oogaha Guud ee Maxkamadda Caalamiga ee Dembiyada ee ku taalla magaalladda The Hauge ee dalka The Netherlands.

Dacwad-Oogaha Guud ee ICC oo ah Muwaadin British asalkiisu Pakistani yahay ayaa waxa uu bishii March ee la soo dhaafay soo saaray Amar soo-qabasho oo lagu soo xirayo Madaxweynaha dalka Ruushka, Vladimir Putin iyo Haweeneyda lagu magacaabo Maria Lvova-Belova oo ah Madaxa Hay’adda Raashiya ugu qaabilsan Arrimaha Xuquuqda Carruurta

Madaxweyne Putin iyo Maria Lvova-Belova ayaa waxaa lagu soo oogay inay galeen Dembiyo Dagaal oo ah, iyagoo carruur u dhashay dalka Ukraine si aan Sharci ahayn uga masaafuriyeen Deegaanada La-haysto ee Ukraine, iyagoo carruurtaasi u daad-gureeyey gudaha dalka Raashiya.

Si kastaba ma cadda Qaabka ay Dowladda Ruushka ugu suurto-geli doonto inay soo qabtaan Dacwad-Oogaha Guud Maxkamadda ICC, Karim Asad Ahmed Khan ee 53 jirka ah.

W.Q Ustaad Nuuradiin

