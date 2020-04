Ra’iisul Wasaare Kheyre “Waxaa sii xirnaan doona goobaha Waxbarashada iyo…”

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Caawa ka hadlay xaaladda dalka iyo Cudurka halista ee Coronavirus.

Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa waxaa uu sheegay in Cudurka Coronavirus uu kusii faafayo dalal badan oo ku yaalla Caalamka, isla markaana ay u geeriyoodeen in ka badan 40,000 qof oo ay ku jiraan dad Soomaali ah oo Yurub ugu dhintay.

Waxaa uu sheegay Xasan Cali Kheyre in Shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay aqbalaan in lagu jiro xaalad aan caadi aheyn oo la garwaaqsado in caabuqa COVID-19 dhab yahay, lana muujiyo foojignaan dheeri ah.

Isaga oo sii hadlaayay Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa uu Carabka ku dhuftay in illaa amar dambeb ay sii xirnaan doonaan Duullimaadyada dibadda iyo gudaha, sidoo kalena xirnaan doonaan iskuulada, dugsiyada Quraanka iyo Jaamacadaha.

“Waxaa illaa amar dambe xirnaan doona, Duullimaadyada dibadda iyo gudaha, waxaa illaa amar dambe sii xirnaan doona iskuulada, dugsiyada Quraanka iyo Jaamacadaha, waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isu imaatinka, cudurkan waxaa lagu kala qaadaa isu dhawaanshaha iyo istaabashada” ayuu yiri Xasan Cali Kheyre.

Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa yiri ”Waa in aan aqbalnaa in aan ku jirno xaalad aan caadi ahayn oo aan garwaaqsannaa in caabuqa COVID-19 dhab yahay sidaas darteed waa in aan muujinnaa foojignaan dheeri ah si aan dadkeenna u badbaadinno.