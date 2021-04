Ra’iisul Wasaaraha xilgaarsiinta oo Baaq u diray dadkii ka barakacay Muqdisho

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble soo saaray Baaq ku socda dadkii shalay ka barakacay xaafaddo dhowr ah oo ka tirsan Gobolka Banaadir, kuwaasi oo aaday duleedka Muqdisho.

Qoraal uu Goordhaweyd soo saaray Ra’iisul Wasaare Rooble ayuu dadkii ku barakacay dagaaladii ka dhacay Caasimadda Muqdisho ugu baaqay inay dib ay guryahooda ku soo laabtaan oo haatan xaaladda ay degan tahay.

Rooble ayaa Ciidanka dowladda Federaalka faray in ay shacabka barakacay u fududeeyaan in ay guryahooda iyo ganacsiyadooda ku soo noqdaan, isagoona tilmaamay inay ka go’an tahay in shacabka ay nabad iyo xasillooni helaan.

“Waxaan ugu baaqayaa dadkii ku barakacay qalalaasihii maalmahan ka jiray Muqdisho in ay guryahooda ku soo laabtaan. Ciidammada waxaan farayaa in ay shacabka u fududeeyaan in ay guryahooda iyo ganacsiyadooda ku soo noqdaan. Waxaa naga go’an in shacabkeennu helo nabad iyo xasillooni” ayuu yiri Rooble.

Qoysas farabadan oo deganaa degmooyinka Hodan, Howlwadaag, Waaberi iyo xaafaddo kale oo ka tirsan Gobolka Banaadir ayaa shalay barakacay, kadib markii ay dareemeen cabsi la xiriirta in mar kale dagaal ka dhacdo Muqdisho.

Maalmihii lasoo dhaafay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayay xaalad kacsanaan ah, kadib dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeeda oo ay sameeyeen Ciidanka dowladda iyo kuwa Milateriga ee kasoo horjeeda muddo kororsiga Madaxweyne Farmaajo.