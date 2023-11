Q/Midoobay oo Dalab la xiriira Doorashada Puntland hordhigtay Saciid Deni

Magaalada Garoowe ayaa waxaa shalay kulan ku yeeshay Madaxweynaha Maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM u qaabilsan Soomaalia Catriona Laing oo socdaal ku tagtay magaalada Garoowe ee xarunta Gobolka Nugaal.

Kulanka ayaa qodobada looga hadlay waxaa kamid ahaa arrimaha doorashooyinka Puntland oo haatan uu khilaaf xooggan uu ka taagan yahay, una dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo Saciid Deni oo sheegay inay qabanayaan doorasho qof iyo Cod ah.

Ergeyga Qaramada Midoobey ayaa waxaa ay aqoonsatey dadaallada ay hoggaamiyeyaasha Puntland ku bixinayaan in ay la xiriiraan siyaasiyiinta ka aragti duwan.

Ms. Laing ayaa Madaxweyne Deni ka dalbatay in uu ballaariyo xiriirkaas oo uusan “keliya gaarsiin hoggaamiyeyaasha mucaaradka, odeyaasha iyo isimada qabaa’ilka, ee uu sidoo kale gaarsiiyo dadka kale ee ay khuseyso – dhallinyarada, haweenka iyo culimada iyo – in uu dadkaas ku soo daro si loo hubiyo in marka ay doorashooyinka dhacayaan uu jiro isu-tanaasul iyo dabcan in doorashooyinku ay nabadgelyo ku dhacaan.”

Sarkaalka ugu sarreeya QM ee Soomaaliya ayaa ku ammaantey “Puntland in ay tahay degaan ay ka jirto xasiloonni aan ka jirin degaannada ku hareereysan, iyo in ay hoggaan u noqotey dimuqraadiyadda ka dib markii ay ku guuleysatey in ay qabato doorashooyinka heer degmo ah.

Catriona Laing ayaa Puntland ku ammaantay doorashadii golaha deegaanka ee bishii May ee sanadkan balse waxay xustay in aan la isku raacsanayn habraaca doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha xiligaan. Waxay ku boorisay in lawada hadlo lana xaliyo mashaakilaadka taagan si Puntland u adkayso safarkeeda dimuqraadiga ah.

Ms. Laing ayaa mar kale xaqiijisey sida ay Qaramada Midoobey uga go’an tahay in ay dowladda iyo dadka reer Puntland kala shaqeyso qabashada doorashooyin baarlamaan iyo madaxweyne oo nabad ku dhaca oo ay aqoonsadaan dhammaan daneeyeyaasha kala duwan.

