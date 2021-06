DFS ka hadashay Wararka sheegaya in Ciidan Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dagaalka ka socda Itoobiya

DFS ka hadashay Wararka sheegayay in Ciidan Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dagaalka ka socda Itoobiya

Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay wararka sheegaya in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka Eriteria tababar loogu qaaday, ay qayb ka yihiin Ciidanka ay Itoobiya ay kula dagaalamayso Qomiyadda Tigreega ee dagaalka kula jira Dowladda Federaalka Itoobiya.

Wasiirka Warfaafinta Xuukumadda Federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe oo goordhaweyd Shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in arrintaasi ay tahayw ax kaam jiraan, oo aysan jirin Ciidan Soomaaliyeed oo qayb ka ah dagaalka ka socda dagaalka Dalka Itoobiya.

Waxaa sidoo kale uu sheegay in Dowladda Soomaaliya aysan shaacinayn tirada Ciidanka Tababarka ugu Maqan iyo nooca uu yahay tababarka ay ku maqan yihiin, waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay qayb ka mid ah sirta Dowladda, waxaana uu timaamay in ay wax kaam jiraan yihiin wararka sheegaya in Ciidankaasi ay ka dagaalamayaan Gobolka Tigreega ee Itoobiya.

Waxaa uu intaa ku daray in la siyaasadeeyay tababarka Ciidanka, lana doonayo in la iska hor keeno waalidiinta dhalay dhallinyarada iyo Dowladda Federaalka,isagoo sheegay in Ciidankaasi ay yihiin kuwo dalkooda u maqan oo tababar ku jira.