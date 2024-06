Faah faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Howgallo qorsheysan o Ciidanka Xoogga dalka ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah Gobolka Galgaduud, waxaana Saraakiisha Howgalkaasi hoggaaminaysay ay sheegeen inay dileen xubno ka tirsan dagaalamaayasha AL-Shabaab.

Howlgalka oo ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ay ka fuliyeen deegaanka Cali-cadhoole oo 33 KM waqooyi ka xiga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa masuuliyiinta horkacaysay waxaa ay sheegeen in lagu dilay toddoba ka mid ah dagaalamaayasha AS.

Sidoo kale waxaa intaas ay ku dareen masuuliyiintu in howgalkaasi lagu soo furtay hub iyo saanad ciidan.

Taliyaha Guutada 24-aad Khaalid Binu Waliid ee Ciidanka Xoogga Dalka, G/Dhexe Maxamed Dhegaweyne ayaa Warbaahinta dowladda u sheegay in iyagoo kaashanaya ciidamada xaq u dirirka ah ee deegaanka ay fuliyeen howlgalkaas afjarka ah oo u dhacay sidii loo qorsheeyey.

Waxaa intaasi uu ku daray in Ciidamada ay ka war-heleen in dagaalamayaal ka tirsan AS ay ku sugnay-yihiin halka la weeraray, sidaasna ay ugu baxeen.