Xamaas ayaa ogolaatay soo jeedinta Masar iyo Qadar ee ku saabsan xabbad-joojin 60 maalmood ah iyo sii deynta qaar ka mid ah la haysteyaasha Israa’iil, sida uu sheegay ilo-wareed u hadlay warbaahin .
Qorshahan ayaa dhigaya in la sii daayo ku dhowaad kala bar 50-ka la hayste, iyadoo wadahadallo loogu gogol-xaari doono heshiis joogto ah.
Israel wali si rasmi ah ugama aysan jawaabin, balse Ra’iisul Wasaare Netanyahu wuxuu sheegay in uu aqbali doono heshiis kaliya haddii dhammaan la haysteyaasha hal mar la sii daayo.
Dhanka kale, Israa’iil ayaa kordhisay weerarrada militari ee Qasa, halka boqollaal kun oo Israa’iiliyiin ah iyo Falastiiniyiin gudaha Qasa ah ay ku baaqeen nabad degdeg ah.