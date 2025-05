Ka dib afar maalmood oo ay jireen dagaallo culus oo ka dhacay xadka ay wadaagaan, Hindiya iyo Pakistan ayaa si lama filaan ah ugu heshiiyay xabbad-joojin buuxda. Heshiiskaan degdega ah ayaa yimid kaddib cadaadis diblomaasiyeed oo ka yimid dalal badan oo caalami ah.

Madaxweynaha Mareykanka hore, Donald Trump, ayaa sheegay inuu door weyn ku lahaa dhexdhexaadinta, isagoo ku faanay bartiisa Truth Social in uu isagu bilowday wadahadallada keenay heshiiska. Dhankiisa, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Pakistan, Isxaaq Dar, ayaa xaqiijiyay in “13 dal oo ay ka mid yihiin Turkiga, Sacuudi Carabiya iyo Maraykanka” ay ka qeyb qaateen dadaallada nabadeed.

Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Hindiya, Vikram Misri, ayaa sidoo kale caddeeyay in Hindiya oggolaatay in si rasmi ah loo joojiyo wax tallaabo milatari ah, ha ahaato dhul, cir ama bad. Wuxuu sheegay in xabbad-joojintu dhaqan gashay 17:00 IST (12:30 BST).

Pakistan ayaa si degdeg ah u furtay hawadeeda, taasoo muujinaysa xasillooni la’aanta gobolka in la isku dayayo in laga gudbo. Saraakiisha difaaca Hindiya, oo shir jaraa’id ku qabtay New Delhi, ayaa sheegay in ay heshiiska aqbaleen, balse ay weli ka taxaddarayaan suurtagalnimada hanjabaado cusub.

Diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa door weyn ku lahaa dadaalladan, iyadoo xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio uu sheegay in labada dal ay “isku raaceen xabbad-joojin degdeg ah ayna bilaabi doonaan wada-hadallo rasmi ah oo lagu qaban doono goob dhexdhexaad ah.” Waxa uu ku amaanay labada ra’iisul wadarayaal – Narendra Modi iyo Shehbaz Sharif – sida ay u muujiyeen masuuliyad iyo xilkasnimo.

dhanka kale Ra’iisul wasaaraha Pakistan, Shehbaz Sharif, ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay si buuxda uga jawaabeen weerarradii ka dhacay xuduudda.“Maanta, waxaan Hindiya siinnay jawaab ku habboon oo aan kaga aargudnay dhiigga dadkeenna aan waxba galabsan,”ayuu yiri.

Ciidamada Pakistan ayaa horey u sheegay inay qaadayaan weerarro aargoosi ah, iyagoo ku eedeeyay Delhi inay gantaallo la beegsatay saddex saldhig ciidan oo Pakistan leedahay.

Xabbad-joojinta cusub waxay iftiiminaysaa fursad ay labada dal uga baaraan-degi karaan xal waara oo ku saabsan khilaafaadkooda. Waxaa hadda laga sugayaa in wadahadallada Isniinta la filayo ay horseedaan nabad waarta oo gobolka u danaynaysa.