Xaaf oo Baaq kasoo saaray dagaal beeleed Khasaaro geystay

Madaxweynihiii hore ee Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ka hadlay dagaal beeleed maalin kahor ka dhacay deegaanka Qalanqal ee Duleedka Magaalada Dhuusamareeb.

War qoraal ah oo uu soo saaray Xaaf ayuu sheegay in wax aad looga xumaado ay tahay, iyadoo lagu jiro Bisha barakeysan ee Ramadaan in dad walaalo ah uu dhexmaro dagaal dhiig ku daatay.

Sidoo kale Xaaf ayaa ku baaqay in si Deg deg ah loo joojiyo dagaalkii ka dhacay deegaanka Qalanqal, kaasi oo u dhexeeyay laba Maleeshiyo beeleed oo halkaas wada-dega.

Hoos ka Akhriso Qoraal dheer oo uu soo saaray Axmed Ducaale Geelle Xaaf.

Waxaan baaq u dirayaa beelaha walaalaha ah ee ku diriraya Deegaanka Qalanqal ee Gobolka Galgaduud ma ahan wax laga aamusi karo in xiligan dib usoo cusbaadan dagaalo soleeye waxa diriraya waa dad walaalo ah oo is dhalay islana dhashay.

Aad baan uga xumahay in iyadoo la sooman yahay dhiig daaato aqligu ha shaqeeyo oo nabada hala raadiyo (Nabad baa na deeqda).

Waa in sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga gaara dhamaan falalka nuucaas ah nama qabato in aan xiligan dib u laabano waa in aan hore u soconaa oo aan hormarka deegaanka ka shaqeyna marna suuragal ma ahan in wiilasheena micno-darro inooga dhintaan.

Waxaan sidoo kale odayaasha iyo Madaxda Galmudugba ugu baaqayaa in si dhaqso ah ugu howlagalaan dajinta colaadahaas.

Waxaa kale dhibaatooyin yaryar ka jiraan deegaano hoos tagay Degmada Gaalkacyo oo dhoor habeen kahor dad maato ah halkaas lagu laayay dadka falalkaas wada waa in ay ka waantoobaan Dowladana waxaan ugu baaqaya in ay si dagdag ah wax uga qabato.

Ugu dambeyn waxaan tacsi u dirayaa intii dhimatay waxaana alle uga baryayaa in uu naxariistii jano ka waraabiyo.