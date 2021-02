Wararkii ugu dambeeyay Shirka Dhuusamareeb iyo G/Aqalka sare oo ku kala qaybsamay kulanka berri

Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamulka Galmudug ayaa ku warramaya in saacadaha soo aaddan la filayo inuu dib u billawdo shirka wadatashiga ee u dhexeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.

Shirka oo hakad uu ku yimid kadib markii la isku mari waayay Qodabada qaar ayaa waxaa la sheegay in uu ka baxay Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe, waxaana la sheegay in farmaajo iyo Axmed madoobe ay isku fahmi waayeen arrinta Gobolka Gedo.

Waxaana taasi ay saabbtay in shirka lagu kala tago, iyadoo ugu dambeyn la sheegay in Beesha Caalamka ay dadaal ku bixiyeen sidii dib la isugu soo laaban lahaa, waxaana sidoo kale dadaadllo dheeraad ah bixinaya Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, kaasi oo la sheegay in Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland uu ugu tagay hooyga ay ka daggan yihiin Magaalada Dhuusamareeb, isagoo ku qancinaya sidii ay shirka dib ugu soo laaban lahaayeen.

Dhanka kale waxaa jira kala qaybsanaan ka dhex jirta Xildhibaanada Aqalka sare kuwaasi oo sheegay qaarkood in aysan ka qayb galayn kulanka labada gole ee uu codsaday maadxweyne farmaajo, waxaana Guddoonka Aqalka sare uu sheegay in uusan jirin Codsi kaga yimid Farmaajo, waxaana jiara kala qaybsanaan ka dhex jirta Aqalka sare.

“Dhammaan Senatarada Golaha Aqalka Sare ee BFS waxaa lagu wargelinayaa in uusan jirin kulan wadajir ah oo Madaxweynuhu kasoo codsadey Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare si waafaqsan Qod.57aad (c) ee Dastuurka KMG ah iyo Qod.59 aad (4) ee Xeerhoosaadka Golaha. Sidaas darteed, ma jiro kulan wadajir ah oo ay xubnaha Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya u ballansan yihiin birito oo taariikhdu tahay 06 Febraayo 2021”ayaa lagu yiri Qoraal kasoo baxay Aqalka Sare.

Xildhibaano ka tirsan Aqalka sare ayaa sheegay in berry ay ka qayb gali doonaan kulankaasi la sheegay in Madaxweyne farmaajo uu codsaday, iyadoo hadda ay socdaan olole lagu doonayo in kulankaasi qabsoomo, sida ay sheegayaan warar hoose.