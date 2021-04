Wararkii ugu dambeeyay ee xaaaladda Muqdisho iyo Laamaha amniga oo farriin diray

Laamaha amniga Gobolak Banaadir ayaa farriin adag u diray shakhsiyaad la sheegay in ay ku howlan yihiin kicin dadweyne iyo tallabooyin u muuqda in ay sababi karaan dagaal sokooye oo Muqdisho ka qarxa.

Guddoomiye Kuxegeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare ) oo warbahinta la hadlay ayaa farriin amniga ku aaddan la wadaagay Shacabka Soomaaliyeed, waxaana uu si gaar ah uga hadlay warar tan iyo xalay la isla dhex-marayay oo ahaa in Dowladda federaalka ay doonayso in ay weerar ku qaaddo Taliyihii hore Booliska Gobolka Banaadir Saadaq John, kaaasi oo dhawaan laga qaaday xilka.

“Waxaan u cadeynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aysan jirin wax caqabad ah ama colaad ah inaba ha la ekaatee,” ayuu yiri Mr Cali Yare.

Waxaa uu intaa ku daray in amniga magaalada Muqdisho uu sugan yahay islamarkana ay ciidamada ammaanka ay mar walba sugayaan ammaanka.

“Ciidamada ammaanka waxay u taagan yihiin goor iyo ayaan habeen iyo malain sidii ay uga hortagi lahaayeen isku day kasta oo la isku dayo in lagu carqaladeeyo amaanka , nabada iyo hormarka sida xawaaraha uga socda magaalada Muqdisho,” ayuu intaa ku daray.

Cali yare ayaa si gaar ah farriin ugu diray siyaasiyiin iyo shakhsiyaad uu sheegay in hadda ku howlan yihiin kicin dad weyne, waxaana uu sheegay in ay wax kama jiraan yihiin wararka sheegayay in Dowladdu ay qorsheysay weerar lagu qaado Taliyihii hore Booliska Gobolka Banaadir, waxaana xalay jirtay saan-saan dagaal oo laga dareemayay qaybo ka mid ah Magaalada Muqdisho laga dareemayay gaar ahaan xaaafado ka mid ah Degmada Hodan, halkaasi oo ay dhaq-dhaqaaqyo ciidan ay ka wadeen Ciidamo aad u hubeysan oo Dowladdu gaysay, waxaana sidoo kale dhaq-dhaqaaqyo dhankooda ka waday Ciidamo uu hoggaaminayo Saadaq John.

Xiisaddii xalay ka taagnayd Magaalada Muqdisho ayaa ugu dambeyn lagu guulaystay in la qaboojiyo, waxaana la sheegay in dadaal uu bixiyay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay ku suura gashay in la qaboojiyo xiisaddaasi.