Xasan Sheekh oo waxba kama jiraan ku tilmaamay inay kala qeybsameen Midowga Musharaxiinta

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay warar lagu faafiyey baraha Bulshada oo lagu sheegayey inay kala qeybsameen oo laba garab kala noqdeen xubnaha Midowga Musharaxiinta oo siweyn uga soo horjeeda Madaxweyne Farmaajo.

Xasan Sheekh oo ka hadlaayay Munaasabad xalay ka dhacday Muqdisho ayaa waxaa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka la faafiyey ay sheegayey inay Musharaxiinta Musharaxiinta kala qeybsameen oo ay kala tabeen, isagoona beeniyay warkaas oo uu xusay inay faafiyeen taageerayaasha dowladda.

Wuxuu sheegay in xubnaha Midowga aysan ku kala qeybsaneynin sida ay uga soo horjeedan isku daygii afgembi ee lagu doonayay in 27-ka December lagu qabsado Xafiiska Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, isla markaana ay arrintaas ka leeyihiin aragti mideysan.

“Midowga Musharaxiinta waxaa ay ka mideysan yihiin in doorasho xor iyo xalaal ah ka dhacdo dalkaan, afgembi in aan diidno waan ka mideysanahay, digtaatooriyad in dalkaan dib loogu celiyo oo aan diidno waa ka mideysanahay” ayuu yiri Xasan Sheekh oo sheegay in dadku kala aragti duwanaan karo, balse aysan Midowga kala qeybsaneynin.

Dhinaca kale Xasan Sheekh ayaa Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay inuu caqabad ku yahay doorashada, isla markaana Farmaajo dhibaatooyin kala geysan, ayna u harsan tahay oo kaliya inuu isaga istoogto, waa sida uu hadalka u dhigay Xasan Sheekh.