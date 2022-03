Muxuu salka ku hayaa Khilaafka u dhexeeya Cali Guudlaawe iyo Yuusuf Dabageed?

Waxaa soo if-baxaya khilaaf xooggan oo u dhexeeya madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Dabageed, kaasi oo salka ku haya kuraasta Golaha Shacabka ee Baladweyne yaalla.

Khilaafka oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn la iskula dhex-marayay, ayaa haatan bannaanka yimid, kadib markii mas’uuliyiin iyo dad lagu kasloonaan karo oo kasoo jeeda Hiiraan ay arrintaasi shaaciyeen, xili ay socoto doorashada Golaha Shacabka ee maamulkaasi.

Dadka ka hadlay khilaafka labada mas’uul oo bannaanka keenay waxaa ka mid ah Wasiirkii hore ee Waxbarashada Dowladda Soomaaliya ahna Xildhibaan uu waqtigu ka dhamaaday Cabdullaai Goodax Barre.

Goodax oo Wareysi dhinacyo badan taabanaya bixiyay ayaa waxaa uu carrabka ku dhuftay in uu jiro Khilaaf kii ugu xoogganaa abid oo u dhexeeya Madaxweyne Cali Guudlaawe iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Dabageed, isagoo shaaciyay in Yuusuf Dabageed Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle uu doonayo in kuraasta Golaha Shacabka ee yaalla Baladweyne loo xiro shaqsiyaad gaar ah, halka cali Guudlaawe uu doonayo in tartanka la furo oo kurasta aanan cidna loo xirin.

Waxaa uu intaa ku daray in Labada mas’uul mid-kood uu doonayo in uu ka baxo ballamihii ay dhawaan la galin musharixiinta ee ku aaddanaa in si daah furan loo tartami doono, doorashaduna ay noqon doonto mid loo siman yahay, balse Yuusuf Dabageed uu heshiiskii iyo ballamihii la kala qaatay uu ka baxay.

Dhawaan ayay ahayd markii Cali Guudlaawe iyo Ku xigeenkiisu ay isugu yeereeen ilaa iyo 50 musharax, kuwaasi oo lagu qanciyay in doorashadu ay noqon doonto mid daah furnaan ku dhisan, balse wixii intaas ka dambeeyay waxaa soo baxayay warar hoose oo ku aaddan in wax is-dabamarin uu wado Yuusuf Dabageed Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle, taasi oo keentay in Beelaha qaar ee iska leh kuraasta shaqsiyaadka loo xirayo ay gadoodaan.

Sidoo kale Guddiga Maamulka Doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle ( SEIT) ayaa shaaciyey magacyada odoyaasha dhaqanka iyo Ururada bulshada Rayidka ee soo xulaya ergada kuraas ka tirsan Golaha Shacabka, oo dhawaan la guda gali doono doorashadooda, kuwaasi oo kala ah HOP#010, HOP#030 iyo HOP#066.