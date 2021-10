Musharaxa Burka “Xaaskeygii waan kala tagnay oo hadda waxaan leeyahay saaxiib”

Musharax Madaxweyne Cabdirisaaq Axmed Xaashi oo loo yaqaano Musharaxa Burka, waa musharraxa si weyn hadal hayntiisu u qabsatay baraha bulshada, in badan oo ka mid ah Bulshaweynta Soomaaliyeed ayaa u arka in uu yahay mid ka duwan Musharixinta kale ee ay isku u jeedka yihiin, ee u har-damaya in ay Madax ka nodaan dalkaan.

Cabdirisaaq Axmed Xaashi muddo dheer yuu ka mid ahaa qurbajoogta Soomaaliyeed, waxaana tiro dhowr jeer ah uu kasoo muuqday baraha bulshada, isagoo ka warbixiyay waxyaabaha u qorsheysan ama waxyaabaha uu qaban doono, haddii loo doorto Madaxweyne.

“Haddii la ii doorto Madaxweyne waxaan dalka ka hirgalin doonaa Warshado dalagga Beeraha, sida galleyda iyo waxyaabaha kale ee la mid ah u beddala bur” ayuu yiri mar uu ka hadlayay waxyaabaha uu diiradda saari doono, waana tan keentay in loogu yeeri “Musharraxa Burka”.

Sidoo kale Cabdirisaaq Axmed Xaashi ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada uu u sameyn doono shaqo abuur, maaddaama dhallinyarada Soomaaliyeed ay haysato shaqo’aan baahsan,taasi oo keentay in qaarkood ay dalka isaga baxaan si ay u helaan nolol dhaanta tan ay dalka ku haystaan.

“Dhalinyarada waxaa u sameyn doonaa shaqo abuur, waan la kulmaa dhalinta, waana la sheekeystaa, waa ay I taageersan yihiin oo way igu dhiirragaliyaan musharraxnimadeyda, sidoo kale waxaana ilaalin doonaa qoondada haweenka ee 30%, uma imaan in aan can ka noqdo halkaan, waxaan u imid in dalkeyda aan ka saaro baahida, waa ay iga go’an tahay taasi” ayuu yiri Mar uu hadlayay Musharraxa Buka.

Mar su’aal laga weydiiayy noloshiisa gaar ka ah ayuu yiri “Xaaskeygii waan kala tagna, waxaan leeyahy saaxiib, hal xaas ka badan ma ficna, sababtoo ah way is dirirayaan laakiin saaxibo badan waad sameysan kartaa, meesha aan ka imid hal xaas oo kaliya ayaa la guursan karaa”.

Musharax Madaxweyne Cabdirisaaq Axmed Xaashi ayaa haatan u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, waana shaqsi ka duwan musharixiinta kale ee doonaya in ay dalkaan ka noqdaan madaxweyne, waana shaqsi baraha Bulshada saameyn ku leh.