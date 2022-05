Maxaa ka jira in Mareykanka bixiyay xogo Sir ah oo lagu dilay Jeneraalo Ruush ah?

Saraakiisha Mareykanka ayaa lagu warramay in ay xaqiijiyeen in ay xogo sirdoon siiyeen ciidanka Ukraine oo bartilmaameedsaday isla markaana dilay in badan oo ka mid ah jeneraalada Ruushka kuwaas oo ku naf waayey dagaalka Ukraine.

Sheegashooyin ay jariiradda New York Times ka soo xigatay saraakiil dhinaca gaashaandhigga ah oo aan la magacaabin ayaa u muuqata in ay xaqiijinyaan shakiyo la xiriiray in Mareykanka ay bixinayaan xogo sirdoon oo lagu howlgali karo gacanna ka siin kara saraakiisha Ukraine in ay xushaan bartilmaameedyo aad u qaali ah oo Ruush ah.

Iyadoo ay u muuqato in sheegashooyinkaa la xaqiijinayo ayaa afhayeen u hadlay aqalka Gaashaandhigga ee Pentagon ay qirayaan in Mareykanka ay bixinayeen waxa loogu yeeray xog sirdoon oo ay Ukraine isticmaali karto si ay isu difaacaan , Adrienne Watson oo ah Afhayeenka Ammaanka Qaranka ee Mareykanka ayaase sheegay in xogtaas sirdoon aan loogu tala galin loona bixin si loo dilo jeneraalo Ruush ah.

Qirashada Mareykanka oo ah in kaalmada sirdoonka Mareykanka ee lagu bartilmaaameedsanayo ciidanka Ruushka ayaa ka soo hor baxday lacag dhan 20 bilyan oo dolar oo loo ballanqaaday Ukraine ayna siineyso Washington.

Qaar ka tirsan saraakiisha Yurub ayaa muujiyey sida ay uga careysan yihiin sheegashooyinkaa.