Kolonyo Gaadiid siday Gargaar oo lagu qabsaday Dowlad Deegaanka Soomaalida

Kolonyo baabuur ah oo sidday raashin gargaar ah ayey shacab gadoodsani ku horjoogsadeen Gobolka Sitti ee dawlad deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya.

Shacabkan ku nool deegaannada ku yaal xuduudda u dhaxaysa labada deegaan ee Canfarta iyo Soomaalida dalka Itoobiya ayey wararku sheegayaan in ay ku andacoodeen in gargaarka ay baabuurtaasi sidaan yahay kaalmo ka tagtay deegaanka Soomaalida oo iyaga oo u baahi qaba inta la iska indha tiray la quudinayo qoomiyaddii ay is hayeen, hase yeeshee maamulka dawlad deegaanka ayaa beeniyey in arintaasi ay jirto.

Dhanka kale Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay xaaladda bini’aadannimo ee ka sii daraysa gobolka Tigray ee Itoobiya ka dib markii ay sii korodhay colaadda ka taagan gobolka, oo bilaabatay ku dhawaad hal sano ka hor.

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in malaayiin qof ay halis ugu jiraan nafaqo -darro halka kumannaan kalena u baahan yihiin gargaar bani’aadamnimo.

Duqeyn xagga cirka ah oo ay qaadeen milatariga Itoobiya ayaa ku qasabtay duulimaadkii bini’aadanimo ee Qaramada Midoobey in joogsamaan.