Guddiga Doorashada oo shaaciyay inay soo gaareen cabashooyin laga keenay kuraas la doortay

Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer Federaal ayaa shaaca ka qaaday inay si habsami leh u socdaan doorashooyinka Golaha Shacabka oo bilowday 1-da bishaan November 2021, lana doortay tobankii Xildhibaan ee ugu horreeyay ee Golaha Shacabka.

War-saxaafadeed dheer oo kasoo baxay Guddiga doorashada ayaa waxaa lagu sheegay in Guddiga uu ku shaqeynayo hanaan waafaqsan habraacii ay soo saareen Madatasha Wadatashiga Qaranka, iyadoo aysan jirin habraac kale oo siyaasi, maamul ama masuul siyaasadeed soo saaray oo lagu dhaqayo doorashada.

Guddiga ayaa si Cad Siyaasiyiinta iyo cid kastoo danaynaysa doorashada ugu sheegay inay wax kastoo cabasho ah oo ka soo baxday kuraastii la doortay uu dib u eegi doonaan, isla markaana aysan aqbali doonin doorasho kasta oo aan waafaqsanayn hanaanka loo asteeyey in loo maro guddiga sida xulista ergada iyo ergada wax dooranaysa.

Sidoo kale Guddiga doorashada ayaa tilmaamay inay soo gaareen cabashooyin iyo talooyin ku aaddan doorashooyinka socda, iyagoona intaas kusii daray inay baaritaano ku sameynayaan dhammaan cabashooyinka soo gaaray.

“Waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa in wax kastoo baal marsan hufnaanta doorashada uusan guddigu marna aqbali doonin. Annagoo ugu baaqayna tartamayaasha iyo daneeyayasha doorashada in ay wixii cabasho ah u maraan hanaanka loo dejiyey in wax looga qabto murannada doorashada, iyadoo ay dhisan yihiin guddiyaddii loogu tala galay in ay wax ka qabtaan” ayaa lagu yiri Qoraalka kasoo baxay Guddiga.

Guddiga doorashooyinka heer Federaal ayaa faray guddiyada doorashooyinka heer maamul Goboleed in ay dhowraan, ishana ku hayaan daah-furnaanta, caddaaladda, xeerarka iyo habraaca doorashooyinka hadda socda, si looga fogaado wax is daba marin iyo daah furnaan la’aan doorashada ku dhacda.

Ugu danbayn Guddiga ayaa ummadda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ugu baaqay in ay guddiyada ku gacan siiyaan gudashada waajibaadkooda, si ka madax banaan fara gelinta siyaasadda iyo in ay shaqadooda u gutaan si hufan.