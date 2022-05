Ciidanka Booliska Jubbaland oo xiray Nin War been ah ku faafiyay aaladda Tik-Tok

Ciidanka Booliska Gobolka Jubbada Hoose ayaa xabsiga u taxaabay nin dhallinyaro ah oo aaladda Tik Tok ku faafiyay muuqaal uu isagu iska duubay oo uu ku sheegay in uu Kismaayo ku noolyahay nin ay xaas u tahay “gabadh uu aabbe u yahay”, islamarkaasna ay carruur u dhashay.

Ninkan ayaa laga soo qabtay Magaalada Dhoobley ee Jubbada Hoose, kadibna diyaarad ayaa Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG ah ee Jubbaland lagu geeyay, halkaas oo lagu xiray.

“Arintaas oo markii Ciidanka Booliska Jubbaland baadhitaan ku sameeyeen noqotay mid aan waxba ka jirin” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo bog ciidanku leeyihiin lasoo dhigay.

Muuqaal kale oo xabsiga looga dhex duubay ninkani dhallinyarada ah oo lagu magacaabo Cabdirisaaq Cabdullaahi Nuur ayuu ku qiranayaa in warkii uu horey TikTok ugu faafiyay uu ahaa mid been abuur ah, is lamarkaasna uu garoowsaday in bulshada ku dhex abuuray qalqal iyo welwel badan.

Booliiska Jubbada Hoose ayaa sheegay in markii uu soo gaaray warka uu ninku sheegay ay durbadiiba baaritaan galeen, maadaamaa waxa la sheegay uu yahay wax kasoo horjeeda dhaqanka iyo diinta, ayna u caddaatay in warkaasi been yahay.

Ninka ayaa markii uu muuqaalka duubayay ku sugnaa magaalada Dhoobley, kadibna loo duuliyay magaalada Kismaayo halkaas oo su’aalo lagu weeydiiyay.

Booliiska ayaa uga digay dhallinyarada in ay ka fogaadaan waxyaabaha diinta ka hor imaanaya.