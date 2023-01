Badmaaxiin Ruushiyaan ah oo la Ganaaxay iyo sababta keentay oo la shaaciyey

Booliska dalka Norway ayaa waxay ganaaxeen 2 qof oo ah Badmaaxiin u dhashay Ruushka, kuwaasi oo ku labisnaa dhar u yara muuqaal eg Labiska Ciidanka Milliteriga.

Warbaahinta Maxaliga ee Norway ayaa shalay baahiyey inay Booliska magaaladda Kirkenes ee Gobalka Finnmark ee Waqooyiga dalkaasi isbuucii hore gacanta ku dhigeen Badmaaxiinta Ruushiyaanka, xilli ay Booliska baaritaan dhanka Socdaalka ku samaynayeen Badmaaxiinta Raashiyaanka.

Booliska ayaa waxaa ay xireen labada Badmaax, kadib, markii ay labisteen Dhar si fudud loogu qaldi karo Labiska Milliteriga (that could easily be mistaken for military uniforms).

Saraakiisha Sharci-Xoojinta dalka Norway oo la hadlay Wargeyska Maalinlaha ee Daily Dagbladet ayaa xaqiijiyey in Labada Badmaaxiinta Raashiyaanka lagu xukumay Ganaax Lacageed min 5,000 ee Lacagta Koroonka (Norwegian Krone) oo u dhiganta (US$500) oo Dollarka Maraykanka.

Martine Mesio oo ah Sarkaalad Dacwad-Ooge oo ka hadashay kiiskaasi waxaa ay sheegtay in Badmaaxiinta loo ciqaabay Isticmaalka Qaldan ee Dharka Dadweynaha ee Xeerka Ciqaabta dalka Norway ee tirsigiisu yahay 165 (Under article 165 of the Norwegian Penal Code.