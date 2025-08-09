Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku kulmi doona Alaska si ay uga wadahadlaan sidii loo heli lahaa xal nabadeed oo dagaalka Ukraine ah, kaas oo socday tan iyo duullaankii buuxa ee Ruushka ee Febraayo 2022.
Trump ayaa hore u soo jeediyay in Ukraine laga yaabo inay dhul ka tanaasusho si loo gaaro heshiis nabadeed.
Warar diblomaasiyadeed ayaa muujinaya qorshe lagu siinayo Ruushka Donbas iyo Crimea, halka gobollada kale la iska celin doono.
Ukraine iyo xulafadeeda Yurub ayaa si cad uga soo horjeestay tanaasul dhuleed.
Trump: Wuxuu aaminsan yahay in labada dhinac iyo Yurub ay doonayaan nabad, isla markaana uu Mareykanku leeyahay fursad uu ku fududeeyo heshiis saddex-geesood ah.
Putin: Waxaa la sheegay inuu soo jeediyay qorshe la mid ah midka hadda la falanqeynayo.
Zelensky (Ukraine): Si cad ayuu u diiday shuruudaha dhul ka tanaasulidda.
Ruushku wuxuu qabsaday ilaa 20% dhulka Ukraine.
Weerarada Ukraine weli ma aysan awoodin inay dib u riixaan ciidamada Ruushka.
Wadahadallo hore oo ka dhacay Istanbul ayaa ku guuldareystay in la soo afjaro dagaalka.
Kulanka Alaska ayaa loo arkaa inuu yahay tallaabo cusub oo lagu tijaabinayo haddii ay jirto waddo loo maro nabadda, iyadoo suuragal ay tahay in Madaxweynaha Ukraine uu si toos ah ama dadban uga qayb galo.