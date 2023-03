Taliska Booliska oo kulan Deg-deg ah ka yeeshay Amniga Magaalada Muqdisho

Taliye Sulub Axmed ayaa sheegay in uu magacabayo Guddi ka shaqeynayo kormeerida Baraha hubinta gaadiidka, kuwaasi oo wacyi-galin buuxda u sameeynayo ciidamadaasi, maadama loobahanyahay in wax laga badalo habdhaqanka ciidamada Booliska.

You may be interested in