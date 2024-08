Ergeyga Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay, Abuukar Cismaan Baalle, ayaa walaac xooggan ka muujiyay hubka sharci darrada ah ee dhawaan laga keenay dalka Itoobiya. Isagoo warbixin siinayay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayuu arrintan ku tilmaamay mid si gaar ah looga naxo, maadaama Itoobiya ay ka mid tahay dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, kuwaas oo qeyb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS.

Danjire Baalle wuxuu shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay bilowday baaritaan la xiriira arrintan, waxaana la filayaa in natiijada baaritaankan la soo bandhigi doono marka ay diyaar noqoto. Wuxuu sidoo kale ugu baaqay wadamada dariska la ah Soomaaliya inay u hoggaansamaan cunaqabateynta lagu soo rogay kooxda Al-Shabaab, isagoo ku booriyay inay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya si looga hortago in hubka sharci darrada ah uu gacanta u galo Al-Shabaab iyo qabaa’ilada.

Danjiraha ayaa carrabka ku adkeeyay in Soomaaliya ay ka go’an tahay ilaalinta xiriirka nabadeed ee dalalka deriska la ah, wuxuuna sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay si buuxda ula wareegto mas’uuliyadda amniga dalka marka la soo gabagabeeyo howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS.