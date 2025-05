Soomaaliya ayaa si rasmi ah loogu doortay xubinnimada Golaha Fulinta ee Barnaamijka Qaramada Midoobay ee Dejinta Aadanaha (UN-Habitat), xilli lagu guda jiro kalfadhiga labaad ee Golaha UN-Habitat oo dib uga furmay Xarunta UN-ka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya.

Doorashadan waxay muujinaysaa doorka muhiimka ah ee ay Soomaaliya ka ciyaarayso goleyaasha caalamiga ah iyo diblomaasiyadda xooggan ee dalka, iyada oo ku xoojinaysa ka-qaybgalkeeda dadaallada caalamiga ah. Arrintan sidoo kale waxa ay ka tarjumaysaa kalsoonida sii kordheysa ee ay beesha caalamka ku qabto doorka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya, iyo guud ahaan doorka hay’adaha dowliga ah ee Dalka.

Guushan waxa ay qayb ka tahay guulo is daba jog ah oo ay dowladda Soomaaliya sanadahan danbe ka soo hoyneysay goleyaasha caalamiga ah. Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa si gaar ah masuuliyad iskaga saarta muujinta iyo xoojinta kaalinta diblomaasiyadeed ee Siyaasadda Arrimaha Dibadda Soomaaliya.

Sidaas awgeed, iyadoo la fulinayo lana raacayo siyaasadda Madaxda Qaranka ee ku aaddan xoojinta doorka diblomaasiyadeed ee dalka. isla markaana la ambaqaadayo guulihii diblomaasiyadeed ee hore, oo ay ka mid ahayd xubinimada Golaha Ammaanka (UNSC), Golaha Xuquuqda Aadanaha (UNHRC), iyo sidoo kale Urur Goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika EAC, ayaa haatan mar kale Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay kursi muhiim ah.

Danjiraha Dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Danjire Jabril Ibrahim Abdulle ayaa shaaciyay inay tahay guul u soo hooyatay dhamaan shacabka Soomaaliyeed in Dowladda Soomaaliya ay xubin buuxdo ka noqoto Golaha Fulinta ee hay’adda UN-Habitat, isagoo uga mahadceliyay dowladihii codka siiyay Soomaaliya.

“Soomaaliya inay xubin muhim ah oo ah (Executive Board) Golaha Fulinta ka noqoto Hay’adda UN-Habitat waxa ay qeyb ka tahay talaabooyinka horumarka leh ee ay dowladda Soomaaliya ku talaabsaneyso, waxaana guushan noo fududeeyay shirkii aan horaanta sanadkii tegay ay Soomaaliya guddoomineysay, ee la xiriira Safiirada Afrika ee fadhigoodu yahay dalkan Kenya, halkaasi oo aan fariinteena ku soo gudbinay”. Ayuu yiri Danjire Jabril Ibraahim Cabdulle oo intaa ku daray in Dalalka Afrika ay isla garteen in Soomaaliya loo xusho ka mid noqshada madaxda ugu sareysa hay’addan caalamiga ah.

Danjiraha ayaa tilmaamay in bilaha soo socda ay jiri doonaan guulo kale oo waa weyn, kuwaasi oo ku qotoma in Soomaaliya ay jagooyin sar sare ka qabtaan Hay’adaha Caalamiga ah, isagoo intaa ku daray in talaabooyinkan ay ka turjumeyso aragtida Guud Madaxda Sare ee Dowladda ka leeyihiin taabagelinta siyaasadda arrimaha dibadda.

Danjire Jabriil ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay “Waxaan Ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareyneynaa, uguna hambalyeeyneynaa guusha maanta ay Soomaaliya ku talaabsatay”.

Wasiirka Howlaha Guud iyo Guriyeynta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr Cilmi Maxamuud Nuur ayaa uga mahadceliyay Danjire Jabriil oo udub dhexaad u ahaa dadaallada joogtada ah ee sanadkii la soo dhaafay lagu xaqiijinayay himiladan, isagoo xusay in dowladdu ay ka faa’iidaysan doonto fursadaha horumarineed ee ay bixiso hay’addan caalamiga ah.

“Guushan ay Soomaaliya gaartay waxaan uga mahadcelinaya Safiir Jabriil oo si aad ah uga soo shaqeeyay, saaxiibadiisa Safiirada kalena ka gaday aragtida Soomaaliya, waxaana naloo doortay inaan ka mid noqono Executive Board ka oo uu noo fadhiisan doono Safiir Jabriil , tani waxa ay ka mid tahay guulaha ay dowladda Soomaaliya ku talaabsaneyso”. Ayuu yiri Wasiir Cilmi.

Soomaaliya ayaa afarta sano ee soo socota qayb ka ahaan doonta Golaha Fulinta ee UN-Habitat, oo ah hay’adda ugu sarreysa ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha dejinta iyo magaalooyinka. Soomaaliya waxay si toos ah u kormeeri doontaa, dardar gelin doontaa, una hubin doontaa in dhammaan deeqaha iyo mashaariicda ay dunidu ugu talagashay UN-Habitat loo waafajiyo axdiyada iyo yoolalka hay’adda.

Soomaaliya waxa ay fursad u heli doontaa inay si toos ah uga qayb qaadato go’aan ka gaarista siyaasadaha iyo jihaynta horumarka magaalooyinka caalamka.