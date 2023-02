Somaliland oo war kasoo saartay dagaalka ka socda Laascaanood

Somaliland ayaa sheegtay in dagaalka Saaka ka qarxay Magaalada Laascaanood uu yahay mid lagu soo qaaday fariisimo ay Ciidamadeedu ku leeyihiin Laascaanood.

War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland ayaa lagu faah faahiyay dagaalkaasi ka socda Laascaanood.

HOOS KA AKHRISO WAR-SAXAAFADEDKA KASOO BAXAY SOMALILAND:

Waxaanu u sheegaynaa Beesha Caalamka, wadamada Jaarka ah, Midawga Africa, Urur Gobeedka IGAD, Qaramada Midoobay iyo Jaamacada Carabka in dagaalka Laascaanood ay iska kaashadeen kooxo argagixiso ah iyo Maamulka Putland oo si aan gabasho lahayn dagaalka ugu jira.

Somaliland waxay ku suntan tahay nabad iyo horuumar, waxayna ku jirtaa is difaac iyo in ay shacabkeeda ka difaacdo cadawga ku soo duulay.

