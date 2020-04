Sheekh Shariif oo ka hadlay Bandowga Habeenkii lagu soo rogay Muqdisho

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna hogaamiyaha madasha Xisbiyada Qaran ayaa si kulul uga hadlay bandowga habeenkii ee dowladda ay kusoo rogtay magaalada Muqdisho.

Gogaamiyaha madasha xisbiyada Qaran Sheekh Shariif ayaa tilmaamay in dowladda laga sugayay in ay saacado dib u dhigto bandowga magaalada marka la gaaro bisha Ramadaan hase’ahaate sheegay in aysan taasi dhicin dhibaatana ay ku tahay Shacabka afurka iyo nolol maalmeedka raadsanaya.

Arrintaan ayuu tilmaamay in ay culeys weyn ku tahay shacabka Soomaaliyeed isaga oo dhinaca kalana ku eedeyay dowladda in waddooyinka ay ka qabanayso dhalinyarada kadibna ku qaadaysa gaadiidka Shabaqlayaasha ah ee ciidamada taas oo kasoo hor jeeda fariimaha wacyigelinta ee ahaa in aan la isku dhawaan si aan loo kala qadin xanuunka.

Hadalka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kusoo aadaya iyada o dowladda fedraalku ay bandowgii saarnaa magaalada ee 8:00-fiidnimo ka dhigtay in uu dhaqangalo 7:00-fiidnimo laga bilaabo kowda bisha Ramadaan.