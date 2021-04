Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxweynaha Galmudug oo hadda kulan u socdo

Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo Maxadaweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa hadda waxaa u socda kulan xasaasi.

Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in labada mas’uul uu hadda u socdo kulan gaar ah oo ay kaga hadlayaan arrimo ku saaabsan Taliyihii Booliska Gobolka Banaadir oo dhawaan Dowladda Fedreraalka ay xilka ka qaadday.

kulanka ayaa yimid saacado kaddib markii qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho caawa laga dareemay dhaq dhaqaaqyo ciidan, kadib markii Taliyihii booliska Gobolka Banaadir Saadaq John uu fiidnimadii caawa degay xarunta Shiirkole.

waxaana soo baxayay warar shegayay in ay macquul tahay in Dowladdu ay weerarto Saadaq John oo haatan la sheegayo in uu wato Ciidan farabadan, kuwaasi la sheegayo in ay ku sugan yihiin xarunta Shiirkole, waxaana xusid mudan in Dowladdu ay Caawa Ciidamo farabadan gaysay xaafado ka tirsan Degmada Hodan.