Puntland oo Is hor-istaag ku sameeysay Banaanbax lagu taageeri rabay MD Farmaajo

Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa Maanta waxaa lagu waday inuu ka dhacdo Banaanbax la sheegay in la doonayay in lagu taageero Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo, hayeeshee is hor-istaag ayaa lagu sameeyay.

Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Puntland ayaa is hor-istaaga ku sameeyay dad isku soo baxay oo doonayay inay sameeyaan banaanbax ay ku taageerayaan Madaxweyne Farmaajo, iyadoona sidaas lagu joojiyay qorshaha Banaanbaxa.

Wararka ayaa intaas kusii daraya in dadkii banaanbaxa dhigi rabay oo u badnaa Haween iyo dhalinyaro ay dib ugu noqdeen Guryahooda, maadaama loo sheegay in Boosaaso aan lagu qaban kari banaanbax.

Ilaa iyo hada lama oga sababta keentay in Is hor-istaag lagu sameeyo banaanbaxaas, hayeeshee waxaa xusid mudan in xiriirka u dhexeeya Maamulka Puntland iyo dowladda Federaalka uu yahay mid muddooyinkii dambe aan wanaagsaneyn.

Shalay aheyd markii banaanbax ballaaran lagu qabtay Magaalada Muqdisho oo lagu taageerayay baaqii Madaxweyne Farmaajo ee ahaa in Muqdisho ay matalaad ku yeelato Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, iyadoona banaanbaxaas uu soo qaban qaabiyay Maamulka Gobolka Banaadir.