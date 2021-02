Musharixiinta oo war kasoo saaray dagaalkii Caawa, caddeeyana Mowqifkooda Bannaanbaxa berri

Musharixiinta Madaxweynaha ayaa ka hadlay dagaalkii Caawa iyo sidoo kale mowqifkooda ku aaddan bannaanbaxii ay horay u qorsheeyeen ee loo ballansanaa in uu dhaco Maalinimada berry ah.

Musharixiinta oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Dowladdu ay kusoo qaadday weerar gardarro ah oo ah daandaansi cad, kaasi oo lagu cabburinayo Madax-bannaanida, waxaana ay tilmaameen in dagaalka Caawa lagusoo qaaday uu ahaa mid nasiib darro ah.

Madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo warbaahinta shir jaraa’id u qabtay ayaa sheegay in caawa dowladdu ay kusoo weerartay beebbayaal, waxaana intaas uu ku daray in ay doonayaan in dagaalka intaasui lagu joojiyo oo uusan dagaal kale dhicin, isagoo tilmaamay in xiligaan aan loo baahnayn dagaal iyo fowdo uu dalku galo.

Sidoo kale waxaa uu ka hadlay bannaanbixii horey loogu dhawaqay kaasi oo mushariintu sheegeen in uu dhacayo maalinimada berri ah ee jimcada ah, waxaa uu sheegay in dagaalka Caawa lagu soo qaaday uusan ka baajin doonin Mowqifkoodii bannaanbaxa, isagoo shacabka Muqdisho ugu baaqay in isku soo baxaan ayna si weyn kaga dhiidhiyaan falka ay ku kacday Dowladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed cabdullaahi Maxmed Farmaajo.