Musharixiinta Madaxweynaha oo digniin adag u diray hay’adaha amniga

Midowga Musharixiinta ayaa shaaciyay in ay galeen diyaar garoowgii ugu danbeeyay ee ay doonayaan in uu ku dhaco bannaanbixii ay horay ugu dhawaaqeen, waxaana ay intaa ku dareen in Dowladdu aysan isku dayin in ay baajiso bannnaanbaxa.

Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo warbaahinta shir jaraa’id u qabtay ayaa sheegay in ay u diyaar garoobeen Mudaharaadka berry loo ballansan yahay, waxaana intaa uu ku daray in Dowladda Soomaaliya aysan isku dayin carqaladeynta bannaanbaxaasi.

Ciidanka Dowladda ayuu baaq u diray, waxaana uu sheegay in aan Ciidanka loo adeegsan joojinta bannaanbaxa, sidoo kale waxaa uu eedeymo culus u jeediyay Madaxweyne Farmaajo, iagoo tilmaamay in mas’uul ka yahay wax waliba oo dhaco.

Musharax Madaxweyne CC Shakuur waxaa uu sheegay in aysan jirin cid hor istaagi karta rabintaan shacabka, waxaana intaa uu ku daray in si nabad ah uu u dhici doono Bannaanbaxa ay qorsheeyeen Mucaaradku, kaasi oo loo ballansan yahay berry oo jimco ah.