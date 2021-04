Midowga Yurub oo taageeray go’aankii Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika

Midowga Yurub ayaa taageeray go’aankii Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika ee ku cambaareeyeen Mudddo kordhintii golaha shacabka ay u sameeyeen Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Mxamed Farmaajo.

Qoraal ka soo baxay Wakiilka Sare ee Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo Siyaasadda Amniga Joseph borrell ayaa waxaa uu si cad loogu taageeray go’aankii Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Afrika, waxaana uu sheegay In Midowga Yurub uu taageersan yahay diidmada muddo kordhin kasta, isagoo xusay in si dhaqsi leh loogu laabto wadaxaajoodka, oo uu fududeeyo ergayga Midowga Afrika.

sidoo kale Qoraal uu soo saaray Wakiilka Sare ee Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo Siyaasadda Amniga Joseph borrell ayaa lagu sheegay in ay muhiim tahay in dib ay isugu laabtaan Hoggaamiyayaasha Soomaalida si loo gaaro is afgarad dhanka doorashooyinka ah, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17 Sebtember 2020.

sidoo kale Midowga Yurub ayaa wuxuu kaloo soo dhoweeyay baaqa ah in Shirka dalal ay Ciidamada ka joogaan Soomaaliya (TCC) oo lagu qiimeynayo xaalada amni ee Soomaaliya, xili khilaafka u dhexeya Dowladda iyo xubnaha Mucaaradka ahi uu cirka iku sii shareerayo, waxaana dhankooda ay caddeeyeen Midowga Yurub inay diyaar u yahay inuu si dhaw u lashaqeyaan ergayga midowga africa.