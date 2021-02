Midowga musharixiinta oo mar kale ku baaqay bannaanbax farriina u diray Ciidanka amniga

Midowga Musharixiinta ayaa war kasoo saaray hadal kasoo yeeray Dowladda Federaalka kaasi oo ku aaddana in aan la ogoleyn isku imaamshaha dadweynaha maaddama uu soo laba kacleeyay Qaabuqa Covid19.

Musharixiinta oo horay ugu dhawaaqay Bannaanbax nabadeed oo ay ka dhigayaan Magaalada Muqdisho Jimcada soo aadan ayaa sheegay in Dowladdu ay doonayso sidii ay bannaanbaxaasi ku joojin laahyd, waxaana warka Galabta kasoo yeeray Dowladda Federaalka ku sheegeen mid u muuqda in lagu joojinayo bannaanbaxa ay horay u shaaciyeen.

Musharixiinta ayaa shirkooda jiraa’id waxaa ay ku faah faahiyeen mowqifka ku aaddan Bannaanbaxa Jimcada, waxaana ay sheegeen in uu dhacayo bannaanbaxio, waxaana dadka shacabka ah ugu baaqeen in ay kasoo qayb galaan Muddaharaadkaasi, loo qorsheeyay in uu jumcada soo socota ka dhaco Taallada Daljirka.

Dhanka kale Ciidanka ammaanka ayay ugu baaqeen in ay ammaanka sugaan, oo ay ka dheeraadaan in loo adeegsado dano gaar ah, iyagoo tilmaamay in Madaxweyne farmaajo uu wado cabburin siyaasadeed, oo uu kula kacayo Madaxda Mucaaradka ah ee kasoo hor jeeda.

Sidoo kale Musharixintu waxaa shacabka ay ugu baqeen in ay soo xirtaan afgashiga loogu talay in looga hortago Covid19, waxaana intaas ay ku dareen in ay ku dadaalayaan sidii looga hortagi lahaa caabuqa Covid19 oo dalka kusoo laba kacleeyay.