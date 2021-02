Midowga Musharixiinta oo codsi u diray hay’adaha amniga Dowladda

Midowga Musharixiinta ayaa mar kale ka hadlay Bannaanbax nabadeed oo ay horay ugu dhawaaqeen, kaasi oo ay sheegeen in uu dhici doono maalinimada Jimcada ee soo socota.

Afhayenka Middowga musharaxinta Daahir Maxamuud Geelle oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aaddan bannaanbaxaasi, waxaana sidoo kale farriin dhinacyo badan taabanaysay uu u diray Saraakiisha hay’adaha ammaanka dowladda Federaalka Soomaaliya.

Waxaa uu si gaar ah baaq ugu diray Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya iyo Taliyaha Ciidanka xoogga, waxaanaa uu ugu baaqay in ay mas’uuliyad weyn iska saaraan dadka bannaanbaxaya iyo Mas’uuliyiinta ka tirsan Midowga Musharixiinta ee ka qayb galaya bannaanbaxa, isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in bannaanbaxoodu uu ku dhaco si nabad ah isla markaana aan laga carqaladeyn, maaddama sida uu sheegay uu mudaharaadkoodu uu yahay mid nabadeed oo ay doonayaan in ay ku muujiyaan cabashadoodi si nabdoon.

Sidoo kale Afhayenka Middowga musharaxinta ayaa farrriin u diray taliyaha Nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin, waxaana uu ka dalbaday in kaalintooda ay ka qaataan sidii bannaanbaxaasi uu ku dhici lahaa, Taliyaha ayuu ka dalbaday in sida bannaanbaxayada lagu taageerayo farmaajo si lamid ah uu koodana ammaankooda loo sugo.

Midowga Musharixiinta ayaa horay ugu dhawaaqay bannaanbax weyn oo dhici doona jimcada soo aaddan, waxaana ay sheegeen in Mudaharaadkoodu uu yahay mid nabdoon oo ay cabashadooda ku muujinayaan.