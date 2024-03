Maxaa ka jira in Ethiopian Airlines ay joojisay Duullimaadyada hawada Somalia?

Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa shaaca ka qaaday in wararkii ugu dambeeyay ee lagu qoray Idaacadda BBC-da qeybteeda Af-Amxaariga iyo baraha bulshada ee ku saabsanaa xaaladda hawada Soomaaliya ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona laheyn.

Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa tilmaamtay in aanay joojin duullimaadyada hawada Soomaaliya, isla markaana madaxda shirkadda aysan sheegin warka sheegaya in uusan ammaan ahayn duullimaadyada hawada Soomaaliya, Sidaas darteedna ay Laanta Af-Amxaariga ee BBC-da ay la dalbadeen inay saxdo warbixinta ay ka soo saartay arrintan.

Sidoo kale Shirkaddu ayaa caddeysay in aanay waxba ka jirin oo been abuur tahay warqada lagu faafinayo baraha bulshada ee lagu sheegay in loo diray IATA, isla markaana warqad nuucaas ah aanay waligeed u qorin IATA.

Warar shalay warbaahinta aad u galay ayaa lagu sheegay, in Itoobiya Airlines ay sheegtay inay hawada Soomaalia ka leexatay. Waxay sheegtay inay dhanka dalka Jabuuti hawadiisa u wareegtay.

Share this: Twitter

Facebook