Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu biirtay dagaalka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya Israa’iil iyo Iran, kadib markii diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee nooca culus ee B-2 ay duqeymo cirka ah ka fuliyeen xarumo muhiim ah oo ku yaalla gudaha Iran.

Sida laga soo xigtay ilo rasmi ah, weerarka Mareykanka ayaa lagu bartilmaameedsaday saddex xarumood oo ka tirsan barnaamijka nukliyeerka Iran – kuwaas oo kala ah FORDO, Natanz iyo Isfahan. Inkastoo wararku sheegayaan in Iran horay uga saartay hubka nukliyeerka xarumahaasi, duqeymaha ayaa sababay khasaare baaxad leh.

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay weerarka, isagoo sheegay in “hawlgalka la fuliyay uu gaaray ujeedkiisii.” Trump ayaa intaa ku daray in dhammaan diyaaradaha Mareykanka ay si nabad ah uga soo baxeen hawada Iran, isagoo xusay in Mareykanka uu doonayo nabad, hase yeeshee ay suuragal tahay weerarro kale oo dheeraad ah.

Dhanka kale, Dowladda Iran ayaa sheegtay in xarumihii la duqeeyay aysan wax howlo ah ka socon muddo bilooyin ah, islamarkaana qalabkii iyo shaqaalihii halkaasi laga raray horay.

Iran oo gantaallo culus ku garaacday magaalooyinka Israa’iil

Wararka ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Iran ay saaka gantaallo ku garaacday magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan Israa’iil, iyadoo la xaqiijiyay in ugu yaraan 40 gantaal lagu riday deegaanka Xeyfa iyo hareeraha Tel Aviv. Warbaahinta Israa’iil ayaa ku tilmaantay weerarkan mid ka mid ah kuwii ugu xoogganaa ee abid Iran ku qaaddo gudaha Israa’iil.

Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in ugu yaraan 400 goobood oo ku yaalla Israa’iil la beegsaday hal mar, iyadoo ugu yaraan 25 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi, kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadka. Gurmad deg-deg ah ayaa haatan ka socda goobaha la weeraray.

Cabsida sii kordheysa ee marinka Hormuz

Xaaladda khilaafka ayaa si weyn u saameysay isu socodka maraakiibta shidaalka ee marinka muhiimka ah ee Hormuz, iyadoo wararku sheegayaan in in ka badan 50 markab ay raadinayaan waddo ay kaga baxsadaan aaggaas. Marinka Hormuz ayaa ah marin muhiim ah oo ay maraan boqolkiiba badan ee dhoofinta shidaalka caalamiga ah.