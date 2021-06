Mareykanka oo ka baaraan degaya qorshe Ciidamo ugu soo dirayo Somalia

Wargeyska The New York Times, cadadkiisa shalay ayaa lagu daabacay Warbixin dheer oo ku aadan Qorshe ay Waaxda Difaaca Maraykanka ee The Pentagon ku qiimeynayso Codsi ku aadan sidii Tobaneeyo Tababarayaal ka tirsan Ciiddanka Khaaska dib loogu diri lahaa Somalia, si ay Ciiddanka Maxaliga taageero uga siiyaan La-dagaalanka Al-Shabaab.

Afhayeenka Waaxda Difaaca Maraykanka, John Francis Kirby waa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo Codsiga Cusub ee Ciiddamo loogu soo diri doono Somalia.

Codsigaasi ayaa qeyb ka ahaa Tallaabo qeyb ka ah sidii dib loogu eegi lahaa Go’aankii Madaxweynihii hore ee dalkaasi, Donald Trump uu ku-dhawaad 700 Askar Maraykan kaga saaray gudaha Somalia bishii Janaayo ee sanadkan 2021-ka.

Dhinaca kale, Wargeyska The New York Times waxa uu qoray inaan Codsiga Cusub weli loo gudbinin Xoghayaha Difaaca Maraykanka, Lloyd James Austin-ka 3-aad, mana kala cadda haddii uu Madaxweyne Joe Biden ansixin doono Qorshe noocaasi ah.

Wargeyska waxa kale oo uu xusay inay jiraan Caqabado kale oo aan weli dib loo xalinin oo ku aadan Dooda Siyaasadeed ee Horumarinta Sharciyada Cusub ee Ficilada Tooska sida Duqeymaha Diyaaradaha Darooniska ee ka fog Deegaanada ay Firfircoonida Dagaallada Tooska ah ka socdaan.

Maamulka Madaxweyne Joe Biden waxa uu Xadidaad cusub ku bedelay Duqeymaha Noocaasi ah, kadib, markii uu Xafiiska la wareegay bishii Janaayo 20-dii ee sanadkan 2021-ka, si waqti loo siiyo Horumarinta Siyaasad Rigli ama Joogto ah.

Warbixinta Wargeyska The New York Times waxaa lagu xusay Tan iyo xilligaasi inay Aqalka Cad ku gacan sayreenj Codsiyo kooban oo ay Taliska Ciiddanka Maraykanka ee AFRICOM ku doonayeen Duqeymo Daroonis oo ka dhan ah Bartilmaameedyadda Al-Shabaab ee gudaha Somalia, sida laga soo xigtay Saddex Sarkaal oo Maraykan ah oo la hadlay Wargeyskaasi.

Ku-dhawaad Shantii bilood ee la soo dhaafay, Maraykanka wax weerar duqeyn ah kama fulinin gudaha Somalia, taasi oo caddayn hakin u ah Dagaalka Darooniska ayuu daabacay Wargeyska The New York Times.

Maamulkii Madaxweynihii hore ee Maraykanka, Donald Trump waxay Ciiddanka AFRICOM 52 Duqeyn Daroonis ah ka fuliyeen Somalia sanadkii hjore ee 2020-kii, halka ay 63 Duqeyn fuliyeenj sanadkii ka sii hjoreeyey ee 2019-kii.

Wargeyska The New York Times waa uu qoray in inta badan 700 ee Askarta Maraykanka ee laga daad-gureeyey Somalia bishii Janaayo ee sanadkan loo qaaday Saldhigyo ku yaalla Kenya iyo Jabuuti, halkaasi oo ay Diyaaradaha Darooniska Maraykanka ka soo qaadaan Duqeymaha Cirka ee ay Somalia ka fuliyaan.

Tiro Yar oo Askar Maraykan ah oo aan ka badnayn 100 Askari sida ay Saraakiisha sheegaan ayaa weli ku sugan gudaha Somalia, kuwaasi oo Taageero ka geysta Xiriinjta Warbixinada ee Diyaaradahja Sirdoonka ee gacan ka geysta sidii loola socon lahaa waxa loogu yeeray Khataraha Al-Shabaab iyo kooxo kale.

W/Q: Ustaad Nuuradiin.