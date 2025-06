Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta kulan muhiim ah kula yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka Soomaaliyeed, kaas oo ka dhacay Madaxtooyada Qaranka.

Kulanka maanta ayaa qeyb ka ah wejiga hore ee gogol wadatashi qaran ah oo uu Madaxweynaha ku baaqay in la qabto 15ka Juun 2025, si loo dardar geliyo wada-tashiga qaran ee ku aaddan arrimaha masiiriga ah ee horyaalla dalka.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kulanka ka jeediyay khudbad uu ku adkeeyay doorka muhiimka ah ee ay bulshada rayidka ku leeyihiin dhismaha dowladnimo iyo horumarinta nidaamka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya.

“Haddii aan rabno in Soomaaliya ay hore u socoto, waa in aan ka dhaqaaqnaa meesha aan taaganahay oo aan ku raagaynay muddada dheer. Dimuqraadiyeynta dalka waa tiir muhiim u ah dowladnimada, waana in shacabka Soomaaliyeed siinaa fursad buuxda oo ay qeyb uga noqon karaan go’aan-qaadashada masiirkooda,” ayuu yiri Madaxweynaha.